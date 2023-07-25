Evinin penceresini değiştirmek isterken, 4’üncü kattan düşüp öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin penceresini değiştirmek isterken dengesini kaybedip düşen Mustafa Karataş (50), yaşamını yitirdi.
Meydan Mahallesi’nde 7 katlı binanın 4’üncü katında oturan Mustafa Karataş, öğle saatlerinde değiştirmek istediği evinin penceresini sökerken dengesini kaybedip düştü.
Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Birecik Devlet Hastanesin’e kaldırılan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Karataş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.