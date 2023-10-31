Evlere gireceklerdi! 20 ton sahte deterjan yakalandı…
Ankara'da jandarma ekipleri, 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ve 500 litre asit bulunan bir iş yerine düzenledikleri operasyon sonucu 1 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde izinsiz faaliyet gösteren bir iş yerinde sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisini aldı.
Yasal izinlerin alınmasının ardından, ekipler iş yerine operasyon düzenledi ve burada gerçekleştirilen aramalarda 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)