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Eyüpsultan’da ‘ters yön’ kavgası

Eyüpsultan'da iddialara göre ters yönden gelen motosikletliyle minibüs şoförü kavga etti. O anları başka bir sürücü telefonuyla kaydetti.

Yayınlanma: 12:19 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
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Eyüpsultan Silahtarağa’da sabah saatlerinde, iddiaya göre ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü, aniden bir minibüsün önüne çıktı.

Minibüs şoförü, motosiklet sürücüsünü uyarınca, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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