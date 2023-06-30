Ezgi’nin ölümüne neden olan motosikletin alkollü sürücüsü tutuklandı

Eskişehir'de, aynı yönde ilerleyen arkadaşı Ruşen Can'ı (30) sollarken motosikletine çarpan ve kendi motosikletinde bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18) ölümüne neden olan alkollü sürücü Gökhan Demirkapı (30), tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme' neden olmak' suçundan tutuklandı.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi’nde gece 02.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Gökhan Demirkapı, kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosiklet ile sollama yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen arkadaşı Ruşen Can’ın kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, Gökhan Demirkapı’nın motosikletinde bulunan ve kafasında kask olan Ezgi Nehir Uçarlı, çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp başını kaldırıma çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçarlı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ezgi Nehir Uçarlı’nın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yaralanan motosiklet sürücüleri Gökhan Demirkapı ve Ruşen Can ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TABURCU OLDU, TUTUKLANDI

Ruşen Can’ın tedavisi sürerken Gökhan Demirkapı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Demirkapı’nın, kaza sonrası yapılan kontrolünde 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Demirkapı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Demirkapı, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklandı.

DÜN AKŞAM TANIŞMIŞLAR

Öte yandan Gökhan Demirkapı’nın ilk ifadesinde, kazada ölen Ezgi Nehir Uçarlı ile dün akşam tanıştıklarını ve eve bırakmak için motoruna alıp, kaskını ve koruyucu montunu verdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)