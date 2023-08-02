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Fabrika inşaatında üzerine beton kiriş düşen işçi öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında üzerine beton kiriş düşen işçi Mustafa Avcı (23), hayatını kaybetti.

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Fabrika inşaatında üzerine beton kiriş düşen işçi öldü

Niğde’de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrika inşaatında çalışan Mustafa Avcı’nın üzerine beton kiriş düştü. Arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Avcı

Ekipler, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Avcı’nın cansız bedeni otopsi için Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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