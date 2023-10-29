Fabrikada facia: Makineye sıkıştırdığı bileği koptu
Diyarbakır'da çalıştığı yağ fabrikasında helezon makinesine kaptırdığı sağ eli bileğinden kopan Ahmet Bulut (25), Gaziantepe sevk edildi. Burada ameliyata alınan Ahmet Bulutun kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki yağ fabrikasında işçi olarak çalışan Ahmet Bulut, elini helezon makinesine kaptırdı. Bulut’un eli bileğinden koptu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bulut, buradan da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
4 SAATLİK OPERASYON
Kazadan 6 saat sonra ameliyata alınan Bulut’un eli, 4 saatlik operasyonla yeniden yerine dikildi. Bulut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)