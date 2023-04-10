Falezlerden denize atladı, gençler el ele tutuşarak kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kıyafetleriyle falezlerden denize atlayan kadın, bir grup genç tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Karaalioğlu Parkı’nda yaşandı. Kimliği ve yaşı bilinmeyen bir kadın, kıyafetleri ile falezlerden denize atladı.

Kadını gören 3 kişi, falezlerden denize yakın bir noktaya kadar indi. “Gel, buraya” diyerek bağıran gençlerden biri, kadını ikna etmeye çalıştı.

Kıyafetleri ile yüzen kadın, bir süre sonra ikna edildi. El el tutuşarak birbirini tutan gençler, kadını kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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