Falezlerden düştü, ekipler tarafından kurtarıldı

Antalya'da falezlerden düşen Resul Gök, itfaiyenin halatla yanına inmesiyle kurtarıldı. Yaralı adamı kurtarma çalışmaları sırasında ise çalışmalara aldırış etmeyen bir başka kişi korkulukları aşıp falezler üzerinde gezindi.

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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi.

Parkta falezlerin olduğu bölümde oturan Resul Gök, bilinmeyen nedenle 15 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan Gök’e önce seslenerek sağlık durumunu sordu. Hazırlıklarını yapan itfaiye erleri halatla Gök'ün yanına inerek kontrolünü yaptı. Resul Gök, halatlarla bağlanarak, itfaiye eri ile birlikte yukarı çekildi.

Başında ve vücudunun farklı yerlerinde kanamalar olduğu görülen Gök, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Bu arada Gök’ü kurtarma çalışmaları sırasında, bir başka noktada ise korkulukları aşan bir kişinin tehlikeli noktada çalışmalara aldırmadan gezindiği görüldü.

Öte yandan çevredeki kişiler ise kurtarma çalışmalarını merakla izlerken, bazı kişiler ise cep telefonlarıyla kayıt aldı. (DHA)