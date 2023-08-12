Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Binadaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Fatih Mevlanakapı Mahallesi Gühercinler Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk ahşap binada saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek binayı saran alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kolay yerine gelen ekipler, alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti.
Yangın ekipler tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü. (DHA)