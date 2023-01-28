Fatih’te gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdiğini söyledi, içinden eroin çıktı
İstanbul Fatih'te gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdiğini söyleyen kızından şüphelenen polis, ekmeğin içine koyulmuş 2.30 gram eroin ele geçirdi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki polis merkezinde 24 Ocak Salı Günü 19.00 sıralarından meydana gelen olayda, ‘Elektronik haberleşme kanununa muhalefet’ suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T.’ye, kızı D.A. yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte köfte ekmek getirdi.
Durumdan şüphelenen polis, ekmeğin içini açınca alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli D.A. ve C.D. ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmek’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA