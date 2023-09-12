Fatih’te motosiklet kazası: Hamile kadın otobüsün altında kaldı
İstanbul Fatih'te motosiklet ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada hamile olduğu öğrenilen kadın ve 1 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih Fatih Adnan Menderes Vatan Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Motosikletli Yasin Levent, arkasında oturan yakını ile birlikte ilerledikleri sırada önlerinde duran İETT aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerken motosikletin arkasında oturan hamile kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)