Fatura ödediklerini zannederken dolandırıldılar

Arnavutköy ilçesinde bazı mahalle sakinleri, son bir aydır faturalarının ödenmediğini fark etti. Bu durum üzerine ödeme merkezinin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvuruda bulundu.

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İstanbul, Arnavutköy Merkez mahallesinde yaşayan vatandaşlara, faturaları ödeme merkezinde ödemelerine rağmen faturalarının ödenmediği bilgisini içeren kağıtlar ulaştı. Endişelenen mahalle sakinleri, ödeme merkezi önüne gittiğinde ise merkezin kapalı olduğunu gördü. Ödeme merkezi sahibi ile iletişim kurmaya çalışan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca hemen polisi aradılar. Mağdurlar, karakola giderek şikayette bulundular.

“YILLARDIR PROBLEM YAŞAMADIK”

Yıllardır aynı ödeme merkezini kullanarak faturalarını ödediklerini ve herhangi bir problem yaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri, yaklaşık 2 ay önce ödeme merkezinin el değiştirdiğini ve o tarihten itibaren yatırdıkları faturaların aslında ödenmediğini öğrendi. Sabah saatlerinde ödeme merkezi önünde toplanan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca akrabalarını ve komşularını bilgilendirdi. Aynı ödeme merkezine ödeme yapan birçok kişi de merkezin önünde toplandı.

Merkezin kepenginin kapalı olduğunu gören bir mahalle sakini, “Dolandırıldık. Ben burada ödemelerimi yıllardır düzenli olarak yaparım. Sonra işletme değişti ve bu durum ortaya çıktı. Bir kadın ağlıyordu, ‘200 lirayı nasıl ödeyeceğim?’ diyordu. Ben ödeyebilirim ama bu kadar insan nasıl başa çıkacak?” şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş, ödeme merkezine gidip faturasını yatırdığını ve sonra fatura cezası aldığını dile getirdi. Bir diğer kişi ise, “Sürekli burada ödeme yapardık çünkü burası güvenilirdi. İlk kez böyle bir sorun yaşadık. 365 lira ödedim” dedi.

Başka bir mağdur, “İki hafta önce faturalarımı ödedim, ancak elektrikçi geldi ve ‘Bu faturanız ödenmemiş’ dedi. Yıllardır burada ödeme yapardık. Toplamda 3.200 lira ödeme yapmışım. Buraya geldiğimizde ilk başta 20-30 kişi vardı, şimdi daha da fazla. Bu durumdan mağdur olan bir başka vatandaş da, “İki gün önce bir mesaj geldi, ‘Elektriğiniz 5 gün içinde kesilecek’ diye. Bu beklenmedik bir şeydi. Merkeze gidip baktım, adam oradaydı. Bilgisayara baktım ve 10 dakika içinde kayboldu. Cumartesi gününden beri mağduruz” şeklinde ifade etti. (DHA)

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