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Feci kaza: Hasan olay yerinde can verdi

Antalya'da TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü Hasan Demir (21) yaşamını yitirdi.

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Feci kaza: Hasan olay yerinde can verdi

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gazipaşa’ya 25 kilometre mesafedeki Kırahmetler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Hasan Demir idaresindeki hafif ticari araç, Mehmet Ş.’nin kullandığı TIR’la kafa kafaya çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Demir, çevredekilerin ihbarıyla yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemede Hasan Demir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. 21 yaşındaki Demir’in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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