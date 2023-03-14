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Feci kaza: Motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı

Ordu'da motokurye Özgür Demirer motosikletiyle önce yaya Cemal Şimşek'e ardından da  bir ağaca çarptı. Kazada Demirer hayatını kaybederken Şimşek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Feci kaza: Motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı

Kaza, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Şirkete bağlı motokurye olan Özgür Demirer, servis dönüşü, yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Şimşek’e ardından savrularak ağaca çarptı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Demirer, kurtarılamadı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Cemal Şimşek’in ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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