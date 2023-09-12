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Fethiye’de tekne alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Turunçpınarı Koyu’nda özel bir teknenin karaya çarpması sonrasında çıkan yangın ormana sıçramadan tekne denizin ortasına çekilerek söndürüldü.

Mustafa SARIİPEK
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Turunçpınarı Koyu'nda özel bir tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle teknenin patlayan aküsü teknede yangın çıkardı. Alevlerin ormana sıçramaması için koyda bulunan başka bir tekne tarafından denizin ortasına çekilen tekne Muğla Orman Bölge Müdürlüğü söndürme helikopteri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Teknede herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmedi.

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