Fethiye’de zodyaklar çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Muğla'da iki zodyak botu çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır biçimde yaralandı. Yaralı kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Göcek açıklarında iki zodyak botun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Göcek açıklarında meydana geldi. İki zodyak botun çarpışması sonucu kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uğur’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)