Fethiye’deki ölümlü motosiklet kazası kamerada
Muğla Fethiye'de Yusuf Durgun'un motosikletini ağaca çarpıp yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet sürücüsü Yusuf Durgun’un (46) yol kenarındaki ağaca çarpıp öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında, 7 Kasım’da saat 04.00 sıralarında Yusuf Durgunun (46) kontrolünü yitirdiği 48 AAL 507 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durgun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Durgun’un hızla ağaca çarptığı görüldü. (DHA)