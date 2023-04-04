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FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı

FETÖ/PDY mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde rol aldığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayınlanma: 08:56 - 04 Nisan 2023 Güncellenme:
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FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesiyle ilgili bir soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda, örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde rol aldığı tespit edilen toplam 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. (DHA)

GİZLİ HABERLEŞME OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarını kullanarak diğer örgüt mensuplarıyla iletişime geçen 13 şüpheli tespit edildi.

4’ü ihraç astsubay, 9’u ise ihraç askeri öğrenci olan şüphelilerin yakalanması için saat 01.00’da 3 ilde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. (DHA)

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