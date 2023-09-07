FETÖ’cü eski emniyet müdürü Mersin’de yakalandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü Nihat Yıldırım, gizlendiği yayla evinde yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin ve Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma kapsamında, yayla özelliği bulunan Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya'da hesabı bulunan, FETÖ'nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü Nihat Yıldırım'ın gizlendiği ev belirlendi.

7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Bir süre yapılan teknik takip işleminden sonra sabah saatlerinde müdürün evine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yayla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ mensubu müdür ile ilgili işlemler devam ediyor.