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FETÖ’den aranan firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan eski emniyet müdürü H.T., Ankara'da yakalandı.

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FETÖ’den aranan firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü H.T.’nin saklandığı yere ilişkin bilgiye ulaştı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda; şüphelinin Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde gizlendiği düşünülen adrese yakın bir yerde saat 18.00 sıralarında görülmesinin ardından harekete geçti.

FETÖ firarisi H.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. H.T.’nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. (DHA)