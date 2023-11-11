FETÖ’den aranan firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı
FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan eski emniyet müdürü H.T., Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü H.T.’nin saklandığı yere ilişkin bilgiye ulaştı.
Ekipler, yapılan çalışma sonucunda; şüphelinin Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde gizlendiği düşünülen adrese yakın bir yerde saat 18.00 sıralarında görülmesinin ardından harekete geçti.
FETÖ firarisi H.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. H.T.’nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. (DHA)