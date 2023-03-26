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Filyos Çayı’nda kadın cesedi bulundu

Karabük'te Filyos Çayı'nda 25 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu

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Filyos Çayı’nda kadın cesedi bulundu

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı’nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 25 yaşlarındaki yabancı uyruklu bir kadına ait cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

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