Fındık işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı: 15 yaralı
Ordu'da tali yoldan ana yola çıkarken arızalanıp duran minibüse, başka bir minibüs çarptı. Fındık işçilerini taşıyan her iki araçta 15 kişi yaralandı.
Ordu’nun Gürgentepe ilçesi Gürgentepe Mahallesi’nde sabah 07.00 sıralarında fındık işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı.
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tali yoldan ana yola çıktığı sırada arıza yapıp, durdu. Yol ortasında duran minibüse, yine fındık işçilerini taşıyan başka bir minibüs yandan çarptı. Kazada iki minibüsteki 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)