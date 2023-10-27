Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 16 ay önce otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak, 16 ay sonra yakalandı.

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Viranşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Yazmacı, 22 Haziran 2022’de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yazmacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından güvenlik güçlerince yürütülen çalışmada cinayet şüphelilerinin Seydo S., Serhat S. ve Mehmet Salih Sıcak olduğu belirlendi. Adresi saptanan şüphelilerden Seydo S., Serhat S., Karakuzu Mahallesine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaşanan olayda kaçan firari cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak’ın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KULLANILDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olaydan sonra kaçan Sıcak’ın ilçeye bağlı Nergizli Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. 150 jandarma personelinin yanı sıra arama köpekleri ve yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonda, Sıcak saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Gözaltına alınan Sıcak, işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. (DHA)