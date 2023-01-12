Firari hırsızlık hükümlüleri, böyle yakalandı…
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan haklarındaki kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan M.E.S. ile E.C.T., bazada ve halılar arasında saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘hırsızlık’ suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.E.S. ve E.C.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, biri 15 yıl, diğeri 15 yıl 6 ay hapis cezası alan firari hükümlüler için harekete geçti. Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenlendi.
E.C.T. bazanın içinde, M.E.S. de halıların arasında saklanırken yakalandı. M.E.S. ile E.C.T., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. (DHA)