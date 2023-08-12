Fırat Nehri’ne giren baba ile oğlu boğuldu
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu.
Gaziantep’te Necati Kılıç (45) ile oğlu Muhammet Kılıç (11), Karşıyaka Mahallesi’ndeki Fırat Nehri’ne girdi.
Çevredekiler bir süre sonra baba ve oğlunun suda kaybolduğunu fark edince durumu AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin çalışmasının ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.
Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (AA)