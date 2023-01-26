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Fırının içinden esrar çıktı

Mersin'de bir TIR'da taşınan ev eşyasına gizlenmiş 24 kilogram esrar ele geçirildi.

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Fırının içinden esrar çıktı

Mersin’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu taşıyacağı belirlenen TIR’ı takibe aldı.

Drone ile havadan izlenen araç, Akdeniz ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu. TIR’ın dorsesindeki aramada, narkotik köpeği Brego’nun ev eşyasına tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.

Ekipler, fırınlı ocak, bulaşık makinesi ve koltuk takımına gizlenmiş 21 pakette 24 kilogram esrar buldu. Polis, şüpheliler M.B, M.C.B. ve M.H.A’yı gözaltına aldı.

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