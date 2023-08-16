Flamingo simitle denizde kayboldu
Ege’deki Midilli Adası’na tatile gelen turist, flamingo şeklindeki şişme simit ile denize açıldı. Aniden çıkan rüzgar nedeniyle açık denize sürüklenen ve kaybolan turist, saatler sonra Ege Denizi’nin ortasında bulundu.
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda tatil yapan turist, adanın Evthalou sahilinden beline taktığı şişme flamingo can simidi ile 100 metre kadar açıldı. Bir süre sonra aniden çıkan rüzgar ile açık denize sürüklenen turist, gözden kayboldu.
SAATLER SONRA EGE DENİZİNİN ORTASINDA BULUNDU
Yakınları geri dönmeyen turist için sahil güvenlik ve Frontex'e (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi), kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine 3 sahil güvenlik, 2 frontex botu ve balıkçılar denize açıldı.
Kayıp turist saatler sonra Frontex botu tarafından yarı baygın vaziyette bulunarak Midilli Adası’na geri getirilerek tedavi altına alındı. Turistin kabus dolu anlar yaşadığı belirtildi. Turistin kurtarılma anları kamera tarafından görüntülendi.