Fren yerine gaza basınca ortalığı savaş alanına çevirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobilini park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca demir korkulukları deviren araç, binaya çarparak durabildi. Olay anında bir motosiklet üç metre aşağıdaki bahçeye düştü, korkuluklar altında kalan bir kedi öldü, bir otomobilde ise çarpma sonucu hasar meydana geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 43 yaşındaki Gültekin Etik kullandığı BC5972KO (Ukrayna) plakalı otomobili ile park etmek isterken iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Önce önündeki motosiklete çarpıp, ardından demir korkulukları deviren araç, binanın duvarına çarparak durabildi.

GERİ VİTESE TAKTI ARKASINDAKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Önünde bulunan üç metrelik bahçe boşluğuna düşmemek için bu kez otomobilini geri vitese takan Etik arkasındaki cipe çarparak hasara neden oldu. Etik şaşkınlık içerisinde otomobilden indiğinde motosikletin üç metre aşağıdaki bahçeye uçtuğunu, demir korkuluklar altında kalan bir kedinin ise öldüğünü görünce şok yaşadı.

Etik'in çarptığı hasarlı otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

“HALA ŞOK İÇERİSİNDEYİM”

Sözcü'ye konuşan ve şaşkınlığını üzerinden atamayan Gültekin Etik, “Ben spordan döndüm çokta yorulmuştum. Adeta ayaklarım tutmuyordu. Park ederken fren yerine gaza bastım. Önümdeki motosiklete sonra korkuluklara çarpıp devirdim. Geriye çıkmak için manevra yaparken de bu kez arkamdaki araca çarptım. Hala şok içerisindeyim. Aracımla aşağıya düşüp ben de ölebilirdim. Kedinin ölmesine çok üzüldüm. Başka bir insana da zarar verebilirdim, Bodrum'a yerleşmek için Ukrayna'dan dönüş yapmıştık. Bütün masrafları karşılayacağım” diye konuştu.