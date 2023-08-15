Fren yerine gaza bastı dükkana girdi

İstanbul Ümraniye'de dün akşam saatlerinde fren yerine gaza bastığı iddia edilen cip sürücüsü bir şarküteri dükkanına girdi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ümraniye Esenevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre caddeden sola dönüş yapmak isterken fren yerine gaza basan bir cip sürücüsü önce çöp konteynerine daha sonra park halindeki bir araca çarptı.

Ardından kaldırıma çıkarak şarküteri dükkanına girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken işyerinde hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA KAMERADA

Görüntülerde işyerinin önünde birilerinin oturduğu, cipin önce park halindeki araca çarpıp işyerine daldığı, oturanların panikle yerinden kalkarak olay yerine gittiği görülüyor.

“ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK”

İşyeri sahibi Furkan Cöne, “Dün talihsiz bir kaza yaşandı. Olaydan 5 dakika öncesinde arkadaşımla kapının önünde oturuyorduk. Ben o bölgede genel olarak otururum, müşterilerime bakarım. Ama şansa arkadaşım geldi. Bana dedi ki, ‘Gel kapıda çay kahve içelim’. Dışarı çıktık, akabinde bir kadın aracıyla yukarıdan aşağı doğru inerken sola dönerken ayağı gaza takılı kalıyor. İlk başta çöp konteynerine, 2 arabaya çarpıyor. Ondan sonra işletmemizin içine giriyor. Çok şükür hiçbir şeyimiz yok. Sadece baya bir korktuk. Mallarımızda biraz zarar var. Daha hızlı gelmediği için şükrediyoruz. Bir an şükrediyoruz arkadaşımız iyi ki geldi” dedi. (DHA)