Freni arızalanan kamyonun çarptığı minibüsteki 3 asker yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan kamyonun 3 araca çarptığı kazada 3 askeri personel yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AIA 502 plakalı kamyon, Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye Şelaleleri yakınında, freninin arızalanması yüzünden biri seyir halindeki iki otomobil ile bir minibüse çarparak durdu.
Kaza sonucu minibüsteki 3 askeri personel yaralanarak ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)