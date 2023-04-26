Freni boşalan kamyon 2 aracı biçti, yaralılar var
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mustafa K. yönetimindeki 63 AFY 314 plakalı hafriyat kamyonu freni boşalınca önünde ilerleyen Mehmet Ş.nin kullandığı 01 V 5300 plakalı kamyonet ile ve Hışman Y. idaresindeki 41 AFY 665 plakalı TIRa çarparak durdu. Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)