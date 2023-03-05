Freni boşalan kamyon 6 araca çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)