Fuhuş operasyonunda 30 kadın kurtarıldı

Ankara'da gerçekleştirilen bir fuhuş operasyonunda, ailevi ve ekonomik sıkıntılar yaşayan yabancı uyruklu ve Türk kadınlarının manevi duygularını istismar ederek zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 30 kadın kurtarıldı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumda olan ve yardıma ihtiyaç duyan kadınları, refaha erdirme vaadiyle kandırıp manevi duygularını sömürerek zorla fuhuş yaptıran üç kişiyi belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takipler sonucu E.T., H.İ.Ç. ve O.Y.’yi aynı anda yakalayarak gözaltına aldı. Kurtarılan 30 kadından 22’si Türk, 8’i ise yabancı uyruklu olarak açıklandı.

Şüpheliler arasında O.Y.’nin daha önce cezaevinden kaçtığı ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli H.İ.Ç. ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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