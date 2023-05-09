Gasp şüphelilerini yakalamak isterken genç kızı öldüren polis hakim karşısına çıktı

Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olan polis memuru Alper D. ilk kez çıktığı hakim karşısında "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm" dedi.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık polis memuru Alper D. bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada, maktül Yıldız’ın ailesi, tanıklar ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

“BÖYLE BİR OLAYA SEBEBİYET VERDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM”

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Alper D., görevini yapmaya çalışırken böyle bir olaya sebebiyet verdiği için üzgün olduğunu belirterek, “Can siper yakalamaya çalıştığımız başka bir dosyanın şüphelilerini adli mercilere intikal ettirmek için son günlerde yoğun mesai harcıyorduk. Yakalamaya çalıştığımız şüphelilerin ne kadar tehlikeli olduğunu belirtmek isterim. Bu kişiler bazen yol kesip, şehir eşkiyası gibi insanların kafasına, karnına pompalı tüfekle teşhir ederek ve tehditte bulunarak fütursuzca silahlı gasp eylemleri yapmışlardır. Bu kişileri olay tarihinden önce birkaç kez gördüğümüzde yakalamaya çalışmışsak da bu kişiler insanların hayatını tehlikeye atarak, kendi canlarını da düşünmeyerek kaçmak için her türlü tehlikeyi göze almışlardır” diye konuştu.

“KAÇMAYA MOTOSİKLETİ DURDURMAK İÇİN ATEŞ ETTİM”

Sanık Alper D., olay günü gasp anonsu geldiğini söyleyerek, şüphelilerin yüzlerini tespit etmek için apartman sakini gibi yanlarına yaklaştığını ifade etti.Şüphelilerin motosikletle üzerine doğru gelmeye başladıklarını kaydeden sanık Alper D., savunmasına şöyle devam etti:

Kaçmak için her şeyi yapabileceklerini bildiğim için bana da saldırır düşüncesiyle silahımı çektim, sağ tarafımda karanlık bir yola doğru kaçmaya başladılar. Bu sırada bana doğru hamle yapan ve kaçmaya çalışan motosikleti durdurmak amacıyla arka tekere nişan alarak 2 el ateş ettim. Peşinden giden motosikletin arka tekerine durdurmak amacıyla nişan alarak 1 el ateş ettim. Daha sonra motosikletin bir kişiye çarptığını gördüm. Bunu fark eder etmez silahımı belime koydum ve arkadaşlarımı uyararak bu kişinin yanına gittim. Bilincinin yerinde olmadığını fark ettim ambulansı aradık. Motosikletin çarpması nedeniyle yere düştüğünü zannettik, kan izi de görmedik. Amacım yakalamaya çalıştığımız, uyarılara rağmen durmayan kişileri durdurmaktı. Şahısların gittiği istikamet karanlıktı, birine motosikletin çarptığını görür görmez ateş etmeyi kestim. Tek amacım motosikletin tekerini hedef alarak onları durdurmaktı. Görmediğim bir yöne ateş etmedim. Yakalamaya çalıştığımız kişiler dışında çevrede kimseyi görmedim

ANNE – BABA ŞİKAYETÇİ OLDU, SAVCI “TAHLİYE” İSTEDİ

Maktülün annesi Dilek Yıldız ve babası Zekeriya Yıldız ise bayanlarında sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Cumhuriyet savıcısı mütalaasında sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suç unsurların araştırılması bakımından olay yerinde keşif yapılmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “yağma” suçundan haklarında arama kararı bulunan iki firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022’de Beyoğlu’nda sanık polis memuru A.D. ile birlikte 4 polisin harekete geçtiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada Yıldız’ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, sanık A.D’nin şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş ettiği, bu mermilerden birinin yerden sekip Yıldız’ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu belirtildi.

İddianamede sanık polis memuru A.D’nin “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.