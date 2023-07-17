Gaziantep’te 2 yaşındaki çocuğunu rehin alan baba, kendisini yaraladı

Gaziantep'te, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur Y. (27), eşiyle tartıştıktan sonra 2 yaşındaki oğlunu tabancayla rehin aldı. Psikolog eşliğinde polisin ikna etmesi ile çocuğunu bırakan Onur Y., tabancayla kendisini omuzundan vurarak yaraladı.

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Gaziantep Geylani Mahallesi’nde öğleden sonra silahlı rehine olayı meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Onur Y., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı.

Uyuşturucu kullandığı için eşinin kendisini terk edeceğini söylemesi üzerine Onur Y., 2 katlı müstakil evin üst katında eşi ve kız kardeşini tabancayla tehdit ederek dışarı çıkarıp, 2 yaşındaki oğlu Aras’ı rehin aldı.

Yakınlarının çabasına rağmen çocuğunu bırakmaması üzerine durum polise bildirildi. İhbarla bölgeye gelen aralarında özel harekatçıların da bulunduğu ekipler çevrede önlem aldıktan sonra psikolog eşliğinde Onur Y.’nin teslim olması için ikna çabalarına başlanıldı.

Psikolog ve polislerin bir saat süren ikna çalışmasının ardından Onur Y., oğlunu serbest bıraktı ancak kendisi dışarı çıkmadı. Y., tüm uğraşlara rağmen bir süre sonra tabancayla kendisini omuzundan vurdu.

İntihara teşebbüs eden Onur Y., silah sesinin ardından içeri giren ekipler tarafından yaralı halde bulundu. Omuzundan yaralanan Onur Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisine başlanılan Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)