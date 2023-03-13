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Gaziantep’te çadır çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelere getirilen çadır ve halıyı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Gaziantep’te çadır çalan şüpheli tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Belpinar Mahallesi’ndeki deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, M.K’nin (45) merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metre kare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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