Gaziantep’te çadır kentler kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonda Gaziantep'te yürütülen deprem çalışmaları kapsamında, depremzedeler için konteyner ve çadır kentler kuruluyor.

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İlk etapta 500 konteyner ve 30 bin ailenin geçici barınması için çadır kentler kuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Gaziantep’te, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için çadır kentler ve konteyner kentler de kuruluyor.

AFAD, kent merkezindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplam 8 bin 581 çadır kurarken, 7 bin 500 çadırın kurulumunu da sürdürüyor.

Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler için çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep’te altyapısı hazır alanlarda, öncelikle 500 konteyner kuruldu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye’de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız” dedi. (DHA)

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