Gaziantep’te çocukların oyun tartışması büyüdü: 6 yaralı

Gaziantep'te akraba iki aile arasında, çocukların oyun meselesi nedeniyle çıkan tüfekli kavgada 6 kişi yaralandı.

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Gaziantep Beydilli Mahallesi’nde akşam saatlerinde, iddiaya göre çocukların oyun kavgası, akraba iki aile arasında tartışmaya sebep oldu. Tartışma kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 6 kişi av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)