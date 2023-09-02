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Gaziantep’te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlanma: 13:40 - 02 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Atatürk Mahallesi’nde 5 katlı binanın bugün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada bina bir anda çöktü.

Binanın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Atatürk cep telefonu Gaziantep Kahramanmaraş
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