Gaziantep’te komşu aileler arasında kavga: 1’i polis 15 yaralı

Gaziantep'te aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada 1'i polis 15 kişi yaralandı.

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Gaziantep Barış Mahallesi’nde akşam saatlerinde, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede av tüfeği, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar olaya müdahale eden polis memuru Murat Sayın (32) ve kavgaya karışan 14 kişiye isabet etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri polis memuru ve diğer yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Murat Sayın ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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