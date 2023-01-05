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Gaziantep’te öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü

Gaziantep'te öğrenci servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

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Gaziantep’te öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü

Nadir B. idaresindeki öğrenci taşıyan midibüs, Gaziantep-Kilis kara yolu Töreli Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta Osman Muhammet İsa yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ticari araçtaki Abdullah Nacar (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile midibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Midibüs sürücüsü Nadir B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (AA)

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