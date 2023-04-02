Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında ‘silahlı bıçaklı’ kavga

Gaziosmanpaşa'da bir parkta yabancı uyruklu iki grup, gündüz saatlerinde sopa ve kemerlerle kavga etti. Gece saatlerinde yine bir araya gelen gruptakiler, silah ve bıçaklarla birbirilerine saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişiden biri serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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Dün öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde bulunan Fetih Parkı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup, parkta bir araya gelerek sopa ve kemerlerle kavga etti.

Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Gündüz çıkan kavganın ardından gece tekrar bir araya gelen grup, bu kez de silah ve bıçak kullanarak kavgayı sürdürdü. Kavgada yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 01.04.2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesinde meydana gelen ‘Silahlı – Bıçaklı Yaralama' konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda,

*Olay yerine geçildiğinde iki grubun kavga ettiği ve kavga sonucunda yaralı şahısların sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldıkları ve hayati tehlikelerinin olmadığı, M.C. (27) ve M.C. (28) isimli şahısların tedavilerinin devam ettiği bilgisi edinilmiştir.

*İncelemelerin devamında M.C.(27) , (M.C. (28) ve R.C.(26) isimli şahısların, M.C.(24) , A.C.(55) ve Y.C.(26) isimli şahıslarla 2021 yılından beri devam eden husumetlerinin olduğu ve adli süreçlerinin devam ettiği, olay günü karşılaşmaları sonucu olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir.

*Konu ile ilgili tedavileri biten R.C.(26), Y.C.(26) ve M.C. (24) isimli şahıslar, 02.04.2023 tarihinde “Kasten Yaralama” suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiş, A.C. isimli şahıs işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır.”