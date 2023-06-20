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Gece başlayan sağanak göle çevirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazilerini ve bazı evleri su bastı.

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Gece başlayan sağanak göle çevirdi

Afyonkarahisar’da gece başlayan sağanak sonrası derelerden taşan su, köylerdeki tarım arazilerine zarar verdi.

Bölgede şeker pancarı, soğan, patates, haşhaş, arpa, buğday ve mısır ekili alanlar, yağış sonrası oluşan su birikintisinden etkilendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede zarar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

İlçede bazı evlerde de su baskınları meydana geldi.

Başkuycak köyü sakinlerinden Nazmi Baştepe, ellerinden geldiğince sağanak kaynaklı olumsuzluklara direnmeye çalıştıklarını söyledi. (AA)

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