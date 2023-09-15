Gece denize girdi, sabah cenazesi bulundu

Kocaeli sahilinde gece zıpkınla avlanırken denizde kaybolan genç hayatını kaybetti.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, gece saatlerinde zıpkınla avlanmaya giden Yahya Durmaz (32), 3 arkadaşıyla birlikte denize girdikten sonra kayboldu. Gece boyunca yapılan aramalarda Durmaz’a ulaşılamadı ve sabahın erken saatlerinde kayalıklarda hayatını kaybettiği keşfedildi.

Olay, Körfez ilçesinin Hereke sahilinde meydana geldi. Yahya Durmaz, arkadaşlarıyla birlikte zıpkınla avlanmak amacıyla kayalıklardan denize girdi.

Ancak kısa bir süre sonra denizde kaybolan Durmaz’ın arkadaşları hemen polise haber verdiler. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ve dalgıçlar, Durmaz’ı bulmak için yoğun çaba harcadılar, ancak maalesef sonuç alınamadı.

Sabahın erken saatlerinde tekrar başlayan aramalar sırasında, Yahya Durmaz’ın cansız bedeni kayalık bir alanda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Durmaz’ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, Yahya Durmaz’ın denize girdiği arkadaşlarının ifadelerini aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yahya Durmaz’ın cenazesi, otopsi için Gebze Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (DHA)