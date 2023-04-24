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Gece kulübünde bıçaklı cinayet

Isparta'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada Bayram Ali Soyer (25) bıçaklanarak öldürüldü; 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gece kulübünde bıçaklı cinayet

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi’ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Bayram Ali Soyer ile B.Ş. ve A.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Soyer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Soyer, hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alındı. Bayram Ali Soyer’in cenazesi ise bugün memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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