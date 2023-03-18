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Gece kulübündeki cinayet! 1 kişi tutuklandı

Uşak'ta bir gece kulübünde birlikte çalıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

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Gece kulübündeki cinayet! 1 kişi tutuklandı

Cinayet zanlısı Ö.A. (23) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir gece kulübünde çalışan Ö.A. ile Mustafa Boral (31) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıkmış, Ö.A, Boral’ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Boral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ö.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. (AA)

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