Gece kulübündeki cinayet! 1 kişi tutuklandı
Uşak'ta bir gece kulübünde birlikte çalıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Cinayet zanlısı Ö.A. (23) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY
Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir gece kulübünde çalışan Ö.A. ile Mustafa Boral (31) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıkmış, Ö.A, Boral’ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.
Boral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ö.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. (AA)