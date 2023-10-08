Gece kulübünün gizli bölmesinden çıkanlar şaşırttı

Diyarbakır'da polisin bir gece kulübüne yaptığı baskında işletmecinin odasında yapılan aramada, duvardaki gizli bölme ortaya çıkarıldı. Bölmede 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirilirken, gözaltına alınan işletmeci A.B. (37) tutuklandı.

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Diyarbakır’da organize suç örgütleri ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde bulunan bir gece kulübüne baskın düzenledi. Baskın sırasında, işletme sahibinin odasında yapılan aramada, duvarda bir boşluk fark edildi. Bu nedenle duvar kağıdı çıkarıldığında, gizli bir bölme keşfedildi.

Odaya yapılan gizli bölmeden 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve bu silah için kullanılan mermiler ele geçirildi. Bu sırada yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. İşletme sahibi olan A.B., gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. A.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)