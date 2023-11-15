Gelin arabası kaza yaptı: 2 yaralı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gelin arabası olarak süslenen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle boş arsaya savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı. Gelin ve damat ise yara almadan kurtuldu.
Samsun’da Oğuzhan K. (24) yönetimindeki plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından elektrik direğine çarptıktan sonra boş araziye savruldu.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Selinay K. (24) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazadan gelin ve damat ise yara almadan kurtuldu. (AA)