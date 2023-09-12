Genç Demir, tatilde kalp krizi geçirip öldü

Yunanistan'ın Symi Adası'nda tatil yaparken denizde kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Demir Kandemir, yaşamını yitirdi.

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İzmir’de yaşayan Uğur ve Senem Kandemir çiftinin oğlu olan Demir Kandemir, bir süre önce Yunanistan’ın Rodos Adası’na tatil için gitmişti. Symi Adası’nda denize girdiği sırada saat 12.00 civarında denizde fenalaştı.

Kandemir, çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri incelemelerini yaptıktan sonra, Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Demir Kandemir’in yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Genç adamın cenazesi, Rodos’ta gerçekleştirilen otopsinin ardından bir feribotla Fethiye Limanı’na getirildi ve oradan da toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderildi.

Demir Kandemir’in cenazesi, Çeşme ilçesindeki Zeki Boyacı Camisi’nde ikindi namazının ardından defnedilecek. (DHA)