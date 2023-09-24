Genç kız kendisini döven annesini bıçakladı

Çorum'da tartıştığı kızını darp eden anne Ö.Y., 16 yaşındaki kızı tarafından bıçakla yaralandı. Anne hastaneye kaldırılırken kızı S.Y, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çorum’da yaşayan Ö.Y. (43), tartıştığı kızını başına bir cisimle vurarak yaraladı. Kendisini darbeden annesine öfkelenen S.Y. (16), ise mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi sonrası gözaltına alınan S.Y, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.